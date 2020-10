Lyrikerin Louise Glück: «Unverkennbare poetische Stimme» Der Literaturnobelpreis 2020 geht an die US-Lyrikerin Louise Glück. In ihrer für viele Experten überraschenden Entscheidung erklärte die Schwedische Akademie am Donnerstag in Stockholm, damit werde die «unverkennbare poetische Stimme» der 77-Jährigen gewürdigt.

Die 77-jährige US-amerikanische Lyrikerin Louise Glück ist die Literaturnobelpreisträgerin 2020. Ausgezeichnet wurde sie für ihre poetische Stimme, die «mit strenger Schönheit die individuelle Existenz universell macht». Keystone/EPA/SHAWN THEW

Mit ihrem literarischen Schaffen mache die US-Autorin die individuelle Existenz zu einer universellen Erfahrung. Glück zählte nicht zu den von Medien und Experten genannten Favoriten.

Die neue Nobelpreisträgerin wurde am 22. April 1943 in New York City geboren und lebt in Cambridge, Massachusetts. Sie ist Professorin an der Yale Universität in New Haven.

Ihr erster Gedichtband ("Firstborn») erschien 1968. Ihm folgten elf weitere Gedicht- und einige Essaybände. Auf Deutsch erschienen u.a. die Bände «Averno» und «Wilde Iris».

Zu ihren bisherigen Auszeichnungen gehören 1993 der Pulitzer-Preis für Dichtung, 2014 der National Book Award für Lyrik und heuer der Tomas Tranströmerpriset.