Lady Gaga gibt Show-Auftritt in Las Vegas bekannt

Popsängerin Lady Gaga ("Just dance») wird ab Ende Dezember fast ein Jahr lang in Las Vegas auf der Bühne stehen. Auf Twitter kündigte die 32-jährige Sängerin am Dienstag die beiden Shows «Lady Gaga Enigma» mit Pop-Hits und «Lady Gaga Jazz & Piano» an.