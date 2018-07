Idris Elba soll Bösewicht in «Fast & Furious»-Ableger spielen

Idris Elba ("Avengers: Infinity War») will es in einer Action-Rolle mit seinem Hollywood-Kollegen Dwayne Johnson aufnehmen. In «Hobbs and Shaw», dem geplanten Ableger der Hitserie «Fast & Furious», soll Elba einen Bösewicht spielen.