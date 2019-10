HBO kündigt Prequel zu Fantasie-Serie «Game of Thrones» an

Der US-Kabelsender HBO hat ein Prequel zur Fantasy-Erfolgsserie «Game of Thrones» in Auftrag gegeben. Die neue Serie werde «House of the Dragon» heissen und 300 Jahre vor den Ereignissen von «Game of Thrones» spielen, teilte der HBO-Mutterkonzern Warner mit.