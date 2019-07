Guillermo del Toro erhält einen Hollywood-Stern Der mexikanische Oscar-Preisträger Guillermo del Toro wird auf dem «Walk of Fame» in Hollywood mit einer Sternenplakette verewigt. Am 6. August soll der Regisseur und Produzent den Stern enthüllen, wie die Verleiher am Dienstag mitteilten.

Erhält den 2669. Stern auf Hollywoods berühmtester Flaniermeile: Der mexikanische Regisseur und Produzent Guillermo Del Toro. (Bild: Keystone/AP Invision/JOEL C RYAN)

(sda/dpa)

Als Gastredner sind Regisseur J.J. Abrams und Sängerin Lana Del Rey eingeladen. Der 54-jährige Filmemacher wird den 2669. Stern auf dem Hollywood Boulevard erhalten. Die Feier fällt zeitlich mit der Premiere des von del Toro produzierten Horror-Films «Scary Stories to Tell in the Dark» zusammen, der am 9. August in den USA anläuft.