«Green Book» gewinnt Oscar für besten Film des Jahres Die Rassismus-Roadmovie «Green Book» ist bei der 91. Oscar-Verleihung in Hollywood überraschend zum besten Film gekürt worden.

Alfonso Cuaron wird gleich dreifach ausgezeichnet: Er bekommt den Oscar für den besten Regisseur, den besten fremdsprachigen Film und beste Kameraarbeit für «Roma». (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) «Green Book» erhält den Oscar in der Kategorie bester Film. «Green Book» gewann auch den Oscar für das beste Originaldrehbuch. (Photo by Chris Pizzello/Invision/AP) Olivia Colman wird für ihre Rolle als Queen Anne in «The Favourite» als beste Darstellerin ausgezeichnet. (Photo by Chris Pizzello/Invision/AP) Rami Malek erhält den Oscar für seine Darstellung von Freddie Mercury im Film «Bohemian Rapsody». (Photo by Chris Pizzello/Invision/AP) Regina King gewinnt für ihre Rolle in «If Beale Street Could Talk» den Oscar als beste Nebendarstellerin. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Mahershala Ali wird als bester Nebendarsteller für seine Rolle in «Green Book» ausgezeichnet (Photo by Chris Pizzello/Invision/AP) Shallow aus dem Film «A Star is Born» erhält die Auszeichnung für den besten Song. Chris Pizzello/Invision/AP) Die Auszeichnung für bestes adaptiertes Drehbuch geht an Charlie Wachtel und Spike Lee für «BlacKkKlansman »(Photo by Chris Pizzello/Invision/AP) 8 Bilder Die Gewinner der Oscar-Nacht

(sda/afp/dpa)

Die Komödie um das Verhältnis zwischen einem schwarzen Pianisten und seinem weissen Fahrer in der Zeit der Rassentrennung in den Südstaaten der USA wurde am Sonntagabend (Ortszeit) in Hollywood mit dem Hauptpreis geehrt.

«Green Book» von Peter Farrelly setzte sich unter anderem gegen «Bohemian Rhapsody», «Roma» und «Vice» durch. Zuvor hatte «Green Book» bereits in den Kategorien bestes Drehbuch und bester Nebendarsteller von Mahershala Ali triumphiert.

Mit einem Auftritt der legendären britischen Rockband Queen hatte die 91. Verleihung der Oscars begonnen. Vor der geballten Prominenz der Filmbranche im Dolby Theatre in Hollywood spielte die Band einige Mega-Hits.

Band Queen auf der Bühne

So schallte es unter anderem «We Will Rock You» und «We Are The Champions» in den Saal. Hinter den Musikern war Bandgründer Freddie Mercury auf einer grossen Leinwand eingeblendet. Den Part des 1991 verstorbenen Mercury übernahm der US-Sänger Adam Lambert. Er geht bereits seit 2012 zusammen mit zwei der ursprünglichen Band-Mitglieder auf Tour.

Anlass des Queen-Auftritts war der Film «Bohemian Rhapsody», der von den frühen Jahren der Band und dem Leben des an den Folgen von Aids gestorbenen Mercury handelt.

Der US-Schauspieler Rami Malek gewann am Sonntagabend den Oscar als bester männlicher Hauptdarsteller. Er erhielt die Auszeichnung in Hollywood für seine Rolle in dem Film «Bohemian Rhapsody». «Danke an Queen», sagte der 37-Jährige bei Entgegennahme der begehrten Trophäe.

Malek setzte sich gegen Christian Bale ("Vice»), Bradley Cooper ("A Star Is Born»), Willem Dafoe ("At Eternity's Gate») und Viggo Mortensen ("Green Book») durch.

Mehrere Preise

Olivia Colman wurde zudem mit dem Oscar für beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Sie spielte in dem Film «The Favourite» und setzte sich in dieser Kategorie gegen Konkurrentinnen wie Glenn Close und Lady Gaga durch.

Die US-Amerikanerin Regina King ist bei den 91. Oscars gleich zu Beginn als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet worden. Die 48-jährige Afro-Amerikanerin gewann die begehrte Trophäe für ihre Rolle in dem Drama «If Beale Street Could Talk» von Barry Jenkins. Darin spielt sie eine Mutter, die ihre schwangere Tochter mit aller Entschlossenheit unterstützt, und alles dafür tut, deren unschuldig im Gefängnis sitzenden Verlobten wieder frei zu bekommen. Es ist der erste Oscar für King.

Der US-Amerikaner Mahershala Ali gewann den Oscar für den besten Nebendarsteller. Der 45-Jährige wurde zudem für seine Leistung in dem Rassismusdrama «Green Book» ausgezeichnet. Es ist bereits der zweite Oscar für Ali: 2017 gewann er mit «Moonlight» die Auszeichnung ebenfalls als bester Nebendarsteller.

Den Oscar für den besten fremdsprachigen Film holte das Werk «Roma» des mexikanischen Regisseurs Alfonso Cuarón. Der stark autobiographisch geprägte und in Schwarz-Weiss gedrehte Film wurde in Hollywood mit dem begehrten Preis ausgezeichnet. Cuarón holte mit «Roma» auch den Preis für die beste Kamera-Arbeit.

Die Gewinner im Überblick:

- Bester Film: «Green Book» von Peter Farrelly

- Regie: Alfonso Cuarón für «Roma»

- Hauptdarsteller: Rami Malek für «Bohemian Rhapsody»

- Hauptdarstellerin: Olivia Colman für «The Favourite»

- Nebendarstellerin: Regina King für «If Beale Street Could Talk»

- Nebendarsteller: Mahershala Ali für «Green Book»

- Nicht-englischsprachiger Film: «Roma» (Mexiko) von Alfonso Cuarón

- Kamera: Alfonso Cuarón für «Roma»

- Original-Drehbuch: Nick Vallelonga, Brian Currie und Peter Farrelly für «Green Book»

- Adaptiertes Drehbuch: Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott und Spike Lee für «BlacKkKlansman»

- Schnitt: John Ottman für «Bohemian Rhapsody»

- Filmmusik: Ludwig Goransson für «Black Panther» - Filmsong: «Shallow» von Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando und Andrew Wyatt für «A Star Is Born»

- Produktionsdesign: Hannah Beachler (Production Design) und Jay Hart (Set Decoration) für «Black Panther»

- Tonschnitt: Nina Hartstone und John Warhurst für «Bohemian Rhapsody»

- Tonmischung: Paul Massey, Tim Cavagin und John Casali für «Bohemian Rhapsody»

- Visuelle Effekte: Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Myles und J.D. Schwalm für «First Man - Aufbruch zum Mond»

- Animationsfilm: «Spider-Man: A New Universe» von Bob Persichetti, Peter Ramsey und Rodney Rothman

- Animations-Kurzfilm: «Bao» von Domee Shi

- Dokumentarfilm: «Free Solo» von Jimmy Chin und Elizabeth Chai Vasarhelyi

- Dokumentar-Kurzfilm: «Period. End of Sentence.» von Rayka Zehtabchi

- Make-up/Frisur: Greg Cannom, Kate Biscoe und Patricia Dehaney für «Vice»

- Kostümdesign: Ruth Carter für «Black Panther»

- Kurzfilm: «Skin» von Guy Nattiv