«Godzilla 2» trumpft an Nordamerikas Kinokassen auf

Mit «Godzilla 2: King of the Monsters» hat eine weitere Folge der berühmten Monstersaga den Spitzenplatz der nordamerikanischen Kinocharts eingenommen. Der Film von Regisseur Michael Dougherty spielte an seinem Debütwochenende 49 Millionen Dollar ein.