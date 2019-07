Fendi würdigt Modeschöpfer Karl Lagerfeld mit Spektakel Das römische Modehaus Fendi hat dem verstorbenen Designer Karl Lagerfeld eine Show vor spektakulärer Kulisse gewidmet. Auf dem Palatin-Hügel schritten die Models für die Herbst- und Winterkollektion 2019/20 über den Laufsteg.

Models schreiten über den Laufsteg anlässlich der Show des römischen Modehauses Fendi zu Ehren des verstorbenen Modezaren Karl Lagerfeld. (Bild: KEYSTONE/EPA ANSA/RICCARDO ANTIMIANI) Schauspielerin Catherine Zeta-Jones und ihre Tochter Carys Douglas liessen sich die grosse Modeschau des römischen Labels Fendi zu Ehren des verstorbenen Modezaren Karl Lagerfeld nicht entgehen. (Bild: KEYSTONE/AP/DOMENICO STINELLIS) Unter den Gästen der Fendi-Show in Rom für Karl Lagerfeld waren auch die US-Schauspielerin Susan Sarandon (rechts) und ihre Kollege Jason Momoa. (Bild: KEYSTONE/EPA ANSA/RICCARDO ANTIMIANI) Ein Model auf dem Laufsteg anlässlich der Lagerfeld-Show des Modehauses Fendi in Rom. (Bild: KEYSTONE/EPA ANSA/RICCARDO ANTIMIANI) Eine magische Nacht für den verstorbenen Modeschöpfer Karl Lagerfeld vor spektakulärer Kulisse in Rom. (Bild: KEYSTONE/AP/DOMENICO STINELLIS) 5 Bilder Fendi würdigt Modeschöpfer Karl Lagerfeld mit Spektakel

(sda/dpa)

Inspiriert sind die Entwürfe von ausgesuchten Skizzen Lagerfelds, der auch für das römische Fashionlabel gearbeitet hatte. Die Models paradierten am Donnerstagabend in langen, teils mit Federn oder Pelz besetzten Roben.

Fendi hatte Lagerfeld erstmals 1965 für eine Pelz- und Lederkollektion verpflichtet, dort war der gebürtige Hamburger auch bis zu seinem Tod im Februar immer wieder tätig. «Er war einfach ein Genie, und ich bin so glücklich, dass wir ihn heute Abend mit so grossartiger Kunst würdigen können», sagte Hollywood-Schauspielerin Susan Sarandon. US-Schauspielerin Catherine Zeta-Jones und ihre Tochter Carys schwärmten von der magischen Atmosphäre auf einem der sieben Hügel von Rom.

Vogue-Chefin Anna Wintour kam im floralen-Sommerkleid und natürlich mit Sonnenbrille. Sie war auch schon in Paris dabei, als Lagerfelds Rechte Hand, Virginie Viard, am Dienstag ihre erste Haute-Couture-Modeschau präsentierte.

Fendi ging es bei der Schau in Rom allerdings nicht nur um Lagerfeld. Das italienische Traditionshaus finanziert mit 2,5 Millionen Euro die Restaurierung des Tempels der Venus und der Roma, auf den die Models am Donnerstag zuschritten. Zuletzt hatte Fendi Millionen für die Erneuerung des Trevi-Brunnens in Rom gegeben und dort eine spektakuläre Show gefeiert.