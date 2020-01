Elf Nominierungen für Oscar-Favorit «Joker» Mit elf Nominierungen geht der Film «Joker» als grosser Favorit in das diesjährige Oscar-Rennen.

Mit elf Nominierungen ist der Thriller «Joker» mit Hauptdarsteller Joaquin Phoenix Favorit beim Oscar-Rennen 2020. Keystone/AP Warner Bros. Pictures/NIKO TAVERNISE

(sda/dpa)

Der düstere Comic-Thriller von Regisseur Todd Phillips hat unter anderem Chancen auf Auszeichnungen in den Kategorien als bester Film, für Regie und Hauptdarsteller Joaquin Phoenix.

«Joker» gehört zu den insgesamt neun Anwärtern in der Top-Sparte «Bester Film». Zehnfach nominiert wurden «The Irishman», «1917» und «Once Upon a Time in Hollywood». Das gab die Oscar-Akademie am Montag bekannt. Die 92. Filmpreis-Gala geht am 9. Februar in Hollywood über die Bühne.