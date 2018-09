Durch «Bezaubernde Jeannie» bekannt - Bill Daily mit 91 gestorben Der US-Schauspieler Bill Daily, der an der Seite von Barbara Eden und Larry Hagman in der Hit-Serie «Bezaubernde Jeannie» mitspielte, ist tot. Dies berichtete der Sender CNN unter Berufung auf Dailys Sohn am Samstag.

Der US-Schauspieler Bill Dily ist mit 91 Jahren gestorben. (Archivbild 2007) (Bild: KEYSTONE/AP/MARK J. TERRILL)

(sda/dpa)

Demnach ist der Schauspieler in seinem Haus in Santa Fe im US-Staat New Mexico gestorben. Daily wurde 91 Jahre alt.

Ihr liebster Blödel-Astronaut sei gestorben, schrieb Eden auf Twitter. «Es war wunderbar mit Billy zu arbeiten». Er sei lustig und liebenswert gewesen.

In der 60er-Jahre-Kultserie spielte Eden einen Flaschengeist, der dem Astronauten Major Nelson (Larry Hagman) den Kopf verdrehte. In der Rolle des Majors Roger Healey verkörperte Daily dessen besten Freund und Kollegen. Er spielte auch in TV-Serien wie «The Bob Newhart Show», «Alf» und «Love Boat» mit.