Deutscher Komiker Fips Asmussen gestorben Der deutsche Komiker Fips Asmussen ist tot. Der gebürtige Hamburger gehörte seit den 70er Jahren zu den bekanntesten Alleinunterhaltern Deutschlands.

Der Komiker Fips Asmussen raucht bei einem Auftritt im Kamp-Theater beim Auftakt zu seiner Tour eine Zigarre. Asmussen ist tot. Das sagte seine Lebensgefährtin am 11.08.2020 der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Asmussen sei bereits am 09.08.2020 gestorben. Foto: Holger Kasnitz/dpa Keystone/dpa/Holger Kasnitz

(sda/dpa)

Er sei bereits am Sonntag gestorben, sagte seine Lebensgefährtin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur dpa. Asmussen wurde 82 Jahre alt.

Seine Witze füllten Bühnenabende, Bücher, Musik-Kassetten, Schallplatten und CDs. Allein 7,5 Millionen Tonträger wurden verkauft. Seine Gags kamen oft rasch zur Pointe, etwa dieser: «Ich hab' heute Morgen in den Spiegel geschaut und gesagt: «Ich kenn' dich nicht, aber ich rasier' dich trotzdem.»" Weil die Sprüche so griffig waren, gingen sie oft in den Volksmund über.

Sein Matrosen-Outfit als Markenzeichen legte Asmussen im Laufe der Jahre ab. Noch im hohen Alter blieben aber der wilde Lockenkopf und sein norddeutscher Akzent seine Markenzeichen.

Asmussen hatte ursprünglich in der Werbung gearbeitet. Ende der 60er Jahre legte er sich in der norddeutschen Stadt Hamburg die Kabarett-Kneipe «Violette Zwiebel» zu. Dort war er Wirt und unterhielt das Publikum. Das war der Beginn einer grossen Bühnenkarriere. Mit Stars wie Roy Black und Heino trat er in deutschen Clubs in den USA auf. Asmussen lebte zuletzt in Querfurt im Bundesland Sachsen-Anhalt. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung über Asmussens Tod berichtet.