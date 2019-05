Chewbacca aus «Star Wars» tot: Darsteller Peter Mayhew gestorben Der US-Schauspieler Peter Mayhew, bekannt als Chewbacca in den «Star Wars»-Filmen, ist tot. Mayhew ist im Alter von 74 Jahren in seinem Haus im US-Staat Texas gestorben, teilte seine Familie mit. Der 2,21 Meter grosse Schauspieler sei am Dienstag gestorben.

Spielte die grosse, haarige Chewbacca-Figur in den ersten drei Star-Wars-Filmen: der über zwei Meter grosse Schauspieler Peter Mayhew (1944-2019). (Bild: KEYSTONE/AP/LEFTERIS PITARAKIS) Darsteller Peter Mayhew als Chewbacca und Schauspieler Harrison Ford in «Star Wars: The Force Awakens.» (Bild: KEYSTONE/AP Lucasfilm/FILM FRAME) 2 Bilder Chewbacca aus «Star Wars» tot: Darsteller Peter Mayhew gestorben

(sda/apa)

Laut den Angaben seiner Familie auf Twitter vom Donnerstag starb er zu Hause im Norden des Bundesstaates, umgeben von Familienmitgliedern.

Mayhew hatte die braune Fellfigur nicht nur in der ursprünglichen Star-Wars-Trilogie gespielt, sondern auch im dritten Teil des Prequels und der neuen Trilogie. Dafür habe er sich sogar aus dem Rollstuhl zurückgekämpft, um in der im Jahr 2015 gedrehten siebenten Episode der Science-Fiction-Filmreihe ("Star Wars: The Force Awakens.») noch einmal Chewbacca spielen zu können. «Er hat sein Herz und seine Seele in die Rolle von Chewbacca gesteckt und zeigte dies in jedem Einzelbild des Films.»