Céline Dion geht auf Welttournee und bringt neues Album heraus

Céline Dion plant eine Welttournee und will im Herbst ein neues Album veröffentlichen. Auf ihrer Internetseite teilte die 51-Jährige am Mittwoch mit, dass die «Courage World Tour» am 18. September in Québec in ihrer kanadischen Heimat beginnen wird.