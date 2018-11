Camila Cabello triumphiert bei MTV Europe Music Awards Camila Cabello und ihr Ohrwurm «Havana» sind die grossen Gewinner der MTV Europe Music Awards in Bilbao. Den «Global Icon»-Award erhält die US-Pop-Ikone Janet Jackson.

Die kubanisch-amerikanische Sängerin Camila Cabello konnte bei den MTV Europe Music Awards in Bilbao gleich mehrere Auszeichnungen einheimsen. (Foto: MIGUEL TONA / EPA Keystone) (Bild: KEYSTONE/EPA EFE/MIGUEL TONA)

(sda/afp/dpa)

Die US-Sängerin Camila Cabello hat mit ihrem Hit «Havana» bei den MTV Europe Music Awards abgeräumt. Die 21-Jährige gewann am Sonntagabend bei der Zeremonie im nordspanischen Bilbao die Preise als beste Künstlerin, für den besten Song und für das beste Video.

«Dieses Jahr war das beste in meinen Leben», sagte die in Kuba geborene Musikerin, die mit sechs Nominierungen als Favoritin ins Rennen gegangen war.

Die US-Rapperin Nicki Minaj gewann zwei Trophäen und wurde unter anderem als beste Hip-Hop-Künstlerin ausgezeichnet. Die britische Sängerin Dua Lipa wurde als beste Pop-Künstlerin geehrt, die US-Band Panic! at the Disco gewann den Preis für die besten Alternative-Künstler und der US-DJ Marshmello den Preis als bester Elektro-Künstler.

Der kanadische Sänger Shawn Mendes wurde bei der von Schauspielerin Hailee Steinfeld moderierten Show als bester Live-Künstler ausgezeichnet.

Die meisten Nominierungen

Die kubanisch-amerikanische Sängerin und Songwriterin Camila Cabello war mit Nominierungen in sechs Kategorien gestartet. Mit jeweils fünf Nominierungen folgten Pop-Queen Ariana Grande und der für seine Gesichtstätowierungen bekannte US-Rapper Post Malone.

Camila Cabello war schon bei den MTV Video Music Awards im August als Künstlerin des Jahres und für das beste Video geehrt worden. Der Hit «Havana» mit dem Rapper Young Thug hatte im Januar ebenso wie das Album «Camila» die Spitze der US-Charts erreicht. Die Audioversion von «Havana» wurde auf Youtube 1,3 Milliarden Mal angeklickt.

Mehrstündige Mega-Show

Top-Acts der mehrstündigen Mega-Show sind unter anderem Hip-Hop-Superstar Nicki Minaj, die das Musik-Spektakel mit dem Song «Woman Like Me» in einem sexy pink Outfit eröffnete, sowie die Platin-gekürte Künstlerin Halsey, die spanische Sängerin Rosalía und Star-DJ David Guetta. Den «Global Icon»-Award erhält die US-Pop-Ikone Janet Jackson, die ein Medley ihrer grössten Hits singt.

In der Kategorie «Best German Act» gehen Bausa, Namika, Mike Singer, Feine Sahne Fischfilet und Samy Deluxe an den Start. Moderiert werden die MTV EMA's, die weltweit in eine halbe Milliarde Haushalte übertragen werden, von der Schauspielerin und Sängerin Hailee Steinfeld, die sich in einem futuristischen Glitzer-Outfit präsentierte.

Die MTV Europe Music Awards werden seit 1994 vergeben, während die MTV Video Music Awards bereits seit 1984 in den USA verliehen werden.