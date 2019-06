Bestseller-Autorin Judith Krantz gestorben

Die amerikanische Beststeller-Autorin Judith Krantz ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Dies teilte ihr Sohn Tony Krantz am Sonntag mit. Demnach starb seine Mutter am Vortag in ihrem Haus in Bel-Air in Los Angeles eines natürlichen Todes.