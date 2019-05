Anne Hathaway räkelt sich auf frisch enthülltem Hollywood-Stern Anne Hathaway (36/"Les Misérables») ist in Hollywood zu Boden gegangen: Im Blitzlichtgewitter der Fotografen räkelte sich die Oscar-Preisträgerin am Donnerstag auf ihrer frisch enthüllten «Walk of Fame»-Plakette.

Hat nun einen eigenen Stern auf dem «Walk of Fame» in Hollywood: US-Schauspielerin Anne Hathaway ("Les Misérables»). (Bild: KEYSTONE/EPA/NINA PROMMER)

(sda/dpa)

Hathaway wurde mit dem 2663. Stern auf der Flaniermeile im Herzen von Hollywood geehrt. Als Gastrednerinnen schwärmten Rapperin Awkwafina und Regisseurin Dee Rees davon, dass Hathaway nicht nur talentiert, sondern vor allem unglaublich herzlich und nett sei. Mit Awkwafina drehte Hathaway die Gangster-Komödie «Ocean's 8» (2018). Rees holte den Star an der Seite von Willem Dafoe für den Netflix-Film «The Last Thing He Wanted» vor die Kamera, der in diesem Jahr Premiere feiert.

Nicht alle ihre Filme seien wirklich gut gewesen, sagte Hathaway in ihrer Rede - und dankte dabei ihren treuen Fans, die sie immer unterstützt hätten. Die Schauspielerin, Mutter eines dreijährigen Sohnes, brachte auch ihre Eltern und Ehemann Adam Shulman zu der Zeremonie mit.

Weltweit bekannt wurde Hathaway mit der Romanze «Plötzlich Prinzessin» (2001). Es folgten Filme wie «Brokeback Mountain», «The Devil Wears Prada», «Rachel Getting Married», «The Dark Knight Rises» und «Interstellar». Den Oscar als beste Nebendarstellerin gewann sie 2013 für ihre Rolle als Fantine in dem Filmmusical «Les Misérables».