Alec Baldwin doch nicht als Batmans Vater in Joker-Film US-Schauspieler Alec Baldwin (60) wird im geplanten Film über die Kult-Comicfigur Joker doch nicht die Rolle des Vaters von Batman alias Bruce Wayne spielen, wie US-Medien am Donnerstag berichteten.

Alec Baldwin ist offenbar ein gefragter Mann: Aus terminlichen Gründen kann der Schauspieler die Rolle des Vaters von Batman nicht übernehmen. (Bild: KEYSTONE/AP Invision/EVAN AGOSTINI)

(sda/dpa)

Er sei bei dem Projekt nicht mehr an Bord, teilte der Schauspieler der US-Zeitschrift «USA Today» mit und begründete seinen Rückzug mit Terminschwierigkeiten. «Ich bin mir sicher, dass es 25 Kerle gibt, die diesen Part spielen können», sagte er dem Blatt.

Erst am Montag hatten mehrere US-Medien übereinstimmend berichtet, Baldwin werde die Figur Thomas Wayne spielen. Das Studio Warner Bros. hatte Mitte Juli bekannt gegeben, dass Joaquin Phoenix in die Rolle des Joker als Bösewicht und Batman-Gegenspieler schlüpfen werde. Ausserdem soll Robert De Niro mit an Bord sein.

Der Joker-Film unter der Regie von «Hangover»-Regisseur Todd Phillips wird beschrieben als «düstere Charakterstudie» über einen Mann, der von der Gesellschaft missachtet wurde, wie Warner Bros. zuvor über das Projekt mitgeteilt hatte. Die Dreharbeiten sollen in Kürze in New York beginnen, der Kinostart ist für Oktober 2019 geplant.