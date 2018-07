21 Filme im Wettbewerb um den Goldenen Löwen Insgesamt 21 Filme sind im Wettbewerb der 75. Filmfestspiele von Venedig dabei, die von 29. August bis 8. September am Lido über die Bühne gehen. Eröffnet wird das Festival mit «First Man» von Damien Chazelle.

21 Filme sind ab Ende August in Venedig im Rennen um den Goldenen Löwen. (Bild: KEYSTONE/AP/GREGORIO BORGIA)

(sda/dpa/apa)

Der US-Regisseur hatte mit «La La Land» vor zwei Jahren das Filmfest eröffnet und danach mehrere Oscars gewonnen. Seine diesjährigen Konkurrenten sind unter anderem der Netflix-Western «The Ballad of Buster Scruggs» der Brüder Ethan und Joel Coen mit Tom Waits.

Oder «22 July», ein Film von Paul Greengrass über den Attentäter Anders Breivik, der am 22. Juli 2011 in Norwegen über 70 Menschen tötete, wie das Filmfestival am Mittwoch bekanntgab.

Im Wettbewerb sind weiter das Musikdrama «Vox Lux» mit Natalie Portman und Jude Law und «Werk ohne Autor» des deutschen Oscarpreisträgers Florian von Donnersmarck. Das Drama mit Tom Schilling, Sebastian Koch und Paula Beer handelt von Kindheitserinnerungen aus der Nazi-Zeit und während des DDR-Regimes.

Das Filmfest von Venedig ist eines der wichtigsten Kinofestivals der Welt. Seine 75. Ausgabe dauert vom 29. August bis 8. September. Schweizer Filme sind im Wettbewerb um den Goldenen Löwen nicht dabei.

Ausserhalb des Wettbewerbs ist unter anderem das Filmmusical «A Star is Born» mit Lady Gaga zu sehen - ein Remake des gleichnamigen Hollywoodklassikers von 1976 mit Barbra Streisand. «Wir haben gesehen, dass Lady Gaga grossartig singt, jetzt wissen wir auch, dass sie eine grossartige Schauspielerin ist», sagte Festivaldirektor Alberto Barbera.

Chef der Jury ist in diesem Jahr Regisseur Guillermo del Toro, der mit «The Shape of Water» vergangenes Jahr den Goldenen Löwen von Venedig gewonnen hatte.