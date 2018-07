Zwei weitere Junior-Fussballer aus thailändischer Höhle gerettet Aus der überschwemmten Höhle in Thailand sind zwei weitere Knaben gerettet worden. Dies teilten die Rettungskräfte mit. Damit verbleiben noch zwei Junior-Fussballer und ihr Trainer in der Höhle.

Helfer auf dem Weg zur Höhle. In der Gegend hat wieder Regen eingesetzt. (Bild: KEYSTONE/AP/SAKCHAI LALIT)

(sda/afp)

Die Einsatzkräfte hoffen, die drei noch im Laufe des Tages aus der Höhle zu bringen, in der sie seit dem 23. Juni festgesessen hatten. Nach Angaben der Behörden begann die dritte Rettungsaktion die am Dienstag um 10.08 Uhr Ortszeit (05.08 Uhr MESZ).

Als Ziel gab Provinzgouverneur Narongsak Osottanakorn aus, bis zum Abend alle Eingeschlossenen herauszuholen. Wegen aufziehenden Regens sollten die Einsätze rasch abgeschlossen sein. Durch den Regen droht die Höhle weiter überflutet zu werden.

Neben den noch Eingeschlossenen müssen auch vier Retter aus der Höhle geholt werden. Darunter ist ein australischer Mediziner, der ausharrte, um im Notfall Erste Hilfe leisten zu können.

In den ersten zwei Rettungsaktionen war es dem internationalen Team von Spezialtauchern gelungen, acht Spieler der Junior-Fussballmannschaft ins Freie zu bringen. Laut der Gesundheitsbehörde sind die zuvor geretteten Kinder in guter körperlicher und mentaler Verfassung, müssen aber noch im Spital in Quarantäne bleiben.