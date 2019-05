Zwei Tote bei Raketenattacken auf Israel, zwei Tote in Gaza Die Gewalt zwischen Israel und Palästinensern im Gaza-Streifen hat sich am Sonntag gefährlich hochgeschaukelt. Militante feuerten bis zum Nachmittag erneut zahlreiche Raketen auf israelische Ortschaften, Israel reagierte mit Luftangriffen.

Explosion während eines israelischen Luftangriffs in Gaza-Stadt am Samstag. (Bild: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED SABER)

(sda/dpa/afp)

Nach Angaben eines Spitals wurden bei den Raketenangriffen zwei Israelis getötet. Damit stieg die Zahl der israelischen Todesopfer am Sonntag auf drei.

Das Gesundheitsministerium in Gaza teilte mit, zwei Palästinenser seien bei einem Luftangriff östlich von Gaza getötet worden. Damit stieg die Zahl der seit Samstag im Gazastreifen getöteten Palästinenser auf neun; 80 wurden verletzt.

Israels Premier Benjamin Netanjahu hatte das Militär angewiesen, die nach seinen Worten «massiven Angriffe» gegen militante Palästinenser im Gazastreifen fortzusetzen. Die Truppen am Gazastreifen würden durch Panzer, Artillerie und Einheiten der Infanterie verstärkt, sagte Netanjahu am Sonntag zu Beginn einer Kabinettssitzung in Jerusalem.

Die Lage rund um den Gazastreifen hatte sich am Wochenende erneut verschärft. Militante Palästinenser feuerten nach Angaben der israelischen Armee bis Sonntagvormittag 450 Geschosse auf Israel ab.

Das Militär reagierte nach eigenen Angaben mit rund 220 Vergeltungsangriffen auf das Palästinensergebiet. Auf israelischer Seite wurde nach Behördenangaben ein Mensch getötet, die Palästinenser meldeten sechs Tote.