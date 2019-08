Zwei Tote bei Messerangriff an Bahnhof in Iserlohn (D)

Bei einem Messerangriff am Bahnhof von Iserlohn im Westen Deutschlands sind am Samstag ein Mann und eine Frau getötet worden. Ein dringend tatverdächtiger 43-Jähriger sei am Nachmittag widerstandlos am Tatort festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher.