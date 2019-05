Zwei Skelette am Glaubenberg gefunden Am Glaubenberg sind in unmittelbarer Nähe zueinander zwei Skelette gefunden worden. Die Behörden gehen nicht davon aus, dass zwischen den beiden menschlichen Überresten ein Zusammenhang besteht.

Die Obwaldner Polizei findet bei einer Bergung am Glaubenberg menschliche Überreste. (Bild: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY)

(sda)

Wie die Kantonspolizei Obwalden am Freitag mitteilte, wurde ihr am Mittwoch der Fund menschlicher Überreste im Grossschlierental am Glaubenberg gemeldet. Als der Fundort von der Polizei grossräumig gesichtet wurde, kamen weitere menschliche Gebeine zum Vorschein.

Nach den ersten Erkenntnissen könne ein Zusammenhang zwischen den Funden ausgeschlossen werden, heisst es in der Mitteilung. Bei den zufällig aufgefundenen sterblichen Überresten dürfte es sich um einen seit zwei Jahren vermissten Pilzsammler handeln. Bezüglich des zuerst gemeldeten Fundes liefen die Ermittlungen.