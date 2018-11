Zwei Schiffe kollidieren nahe der ostfriesischen Insel Borkum

In der Nordsee vor Borkum sind am Donnerstagabend zwei Schiffe kollidiert. Die Schiffe hätten sich rund 25 Kilometer nordwestlich vor der Insel ineinander verkeilt, teilte eine Sprecherin des Havariekommandos in Cuxhaven am Freitag mit.