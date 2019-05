Zwei-Millionen-Euro-Ferrari wieder aufgetaucht Der bei einer Probefahrt in Neuss gestohlene zwei Millionen Euro teure Ferrari ist nach dem Hinweis eines Zeugen in einer Garage am Niederrhein entdeckt worden. Der Oldtimer sei in Grevenbroich sichergestellt worden und werde nun auf Spuren des Diebes untersucht.

Der Ferrari 288 GTO aus dem Jahr 1985 soll einen Wert von über 2 Millionen Euro haben. (Bild: Keystone/DPA Polizei Düsseldorf/---)

(sda/dpa)

Ausserdem werde ermittelt, wer Zugriff auf die Garage habe, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch in Düsseldorf. Ein dreister Autodieb hatte sich am Montag bei einem Oldtimerhandel in Düsseldorf als Kaufinteressent ausgegeben.

Als Verkäufer und vermeintlicher Kunde bei der Probefahrt die Plätze wechselten, passierte es: Der Unbekannte, kaum am Steuer, gab an einer Bundesstrasse in Neuss mit dem roten 400-PS-Gefährt Gas. Den Verkäufer liess er auf der Strasse stehen.

Der seltene Ferrari 288 GTO, Baujahr 1985, war von dem Händler für mehr als zwei Millionen Euro angeboten worden. Erstbesitzer soll Ex-Formel-1-Pilot Eddie Irvine gewesen sein. Dem Dieb könnte zum Verhängnis werden, dass er kurz vor der Probefahrt fotografiert wurde. Die Polizei veröffentlichte das Bild am Mittwoch mit richterlicher Genehmigung.

Der Polizei spielte in die Hände, dass sie in der Region wegen eines Kontrolltages viele Kräfte auf der Strasse hatte. So gelang es, die Garage nach dem Hinweis des Zeugen rasch zu inspizieren. Sie liegt rund 25 Kilometer südwestlich vom Ort des Diebstahls entfernt.