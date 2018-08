Zwei Jahre nach Erdbeben - Gedenken mit Fackelzug in Amatrice

Mit einem Fackelzug hat die Kleinstadt Amatrice in der Nacht auf Freitag der Erdbebenkatastrophe vor zwei Jahren gedacht. In der Gegend in Mittelitalien starben am 24. August 2016 insgesamt 299 Menschen, davon 249 allein in Amatrice.