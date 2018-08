Zeitung: Bisher und 16'500 Hektar Wald an Algarve verbrannt

Der Waldbrand an der Algarve im Süden Portugals wütet weiter: Die Flammen in der bergigen Gegend um die Kleinstadt Monchique wurden am Dienstag von mehr als 1100 Einsatzkräften bekämpft, wie der Zivilschutz mitteilte.