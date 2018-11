Zehntausende trotz Kälte bei Thanksgiving-Parade in New York

Zehntausende haben bei eisigen Temperaturen die Thanksgiving-Parade in New York verfolgt. Riesige Heliumballons, darunter Figuren wie Charlie Brown, Sponge Bob und Son-Goku von «Dragon Ball», wurden am Donnerstag durch die Strassen von Manhattan getragen.