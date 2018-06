Zehntausende Menschen in Indien begehen Welt-Yoga-Tag

Sonnengruss in 5500 Metern Höhe im Himalaya, Krieger in einem Park in Neu Delhi oder Kobra auf der Landebahn eines Flugzeugträgers: Zehntausende Menschen haben am Donnerstag in Indien den vierten internationalen Yoga-Tag gefeiert.