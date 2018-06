Zehntausende Menschen an Gay Pride Parade in New York

Zehntausende haben am Sonntag an der Gay Pride Parade in New York für die Rechte von Homosexuellen, Bisexuellen und Transgender demonstriert. Zu Fuss, auf Rollschuhen, Motorrädern und bunt geschmückten Wagen zogen sie bei strahlendem Sonnenschein durch Manhattan.