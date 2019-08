Zehntausende Frauen protestieren in Brasilien gegen Bolsonaro

Zehntausende Frauen sind in der brasilianischen Hauptstadt Brasília aus Protest gegen Staatschef Jair Bolsonaro auf die Strasse gegangen. Nach Angaben der Organisatoren beteiligten sich am Mittwoch rund 100'000 Frauen an der Kundgebung.