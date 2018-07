Zahl der Waldbrand-Toten in Griechenland steigt auf 88

Die Zahl der Opfer der Brände in Griechenland ist auf mindestens 88 gestiegen. Dies berichtete das Staatsradio (ERT) am Samstag unter Berufung auf die Behörden. In Lebensgefahr schwebten noch zehn Menschen. Zahlreiche Menschen gelten als vermisst.