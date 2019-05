Zahl der Toten nach Gebäudeeinsturz in Schanghai steigt auf zehn

Nach einem Gebäudeeinsturz auf einer Baustelle in Schanghai ist die Zahl der Opfer weiter gestiegen: Zehn Menschen kamen bei dem Unglück am Donnerstag ums Leben, wie die Behörden nach Abschluss der Rettungsarbeiten am Freitag mitteilten.