Wohnungsschlüssel vergessen - Deutscher stürzt vom Dach in den Tod

In Deutschland ist ein 39-jähriger Mann, der seinen Wohnungsschlüssel vergessen hatte, am Mittwochabend tödlich verunglückt. Er wollte bei seinem Haus in Altena bei Dortmund über das Dach auf seinen Balkon im dritten Obergeschoss klettern und stürzte dabei ab.