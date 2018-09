«Willkommen zu Hause» und «Lebewohl» - Paul Simons Abschiedskonzert Nach mehr als einem halben Jahrhundert im Musikgeschäft hat US-Popsänger Paul Simon in der Nacht zum Sonntag vor tausenden Menschen in New York ein Abschiedskonzert gegeben.

Paul Simon gab am 22. September 2018 in Flushing Meadows sein Abschiedskonzert. (Bild: Keystone/AP/EVAN AGOSTINI)

«Das bedeutet mir mehr, als ihr wisst», sagte der 76-Jährige beim letzten Applaus, nachdem er rund drei Stunden lang eine Auswahl seiner grössten Hits wie «The Sound Of Silence», «Bridge Over Troubled Water» oder «50 Ways To Leave Your Lover» gespielt hatte.

Die seit langem ausverkaufte Veranstaltung fand im Flushing Meadows Corona Park im New Yorker Stadtteil Queens statt. «Ich bin eine kurze Fahrradtour von hier entfernt aufgewachsen», sagte Simon. Auf einem grossen Plakat neben der Bühne stand «Willkommen zu Hause».

Der vielfach preisgekrönte Musiker gehört zu den erfolgreichsten Sängern und Songschreibern der vergangenen Jahrzehnte. Solo und mit dem Kollegen Art Garfunkel als Simon & Garfunkel feierte er Welterfolge.