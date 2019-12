Will Smith an Protestaktion gegen Obdachlosigkeit in New York

Hollywood-Star Will Smith hat sich in der Nacht zum Sonntag an einer Demonstration gegen Obdachlosigkeit in New York beteiligt. Seine Rolle als Obdachloser im Film «Das Streben nach Glück» von 2007 sei eine «lebensverändernde Erfahrung» für ihn gewesen, sagte Smith.