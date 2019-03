Wieder Zehntausende bei «Gelbwesten»-Protesten in Frankreich

Zehntausende Menschen haben in Frankreich am 16. Wochenende hintereinander an «Gelbwesten»-Protesten teilgenommen. In Paris starteten am Samstag mehrere Hundert Teilnehmer vom Triumphbogen aus zu einem zwölf Kilometer langen Marsch durch die Hauptstadt.