Warnung an Anwohner wegen Brand in Abfallanlage an Schweizer Grenze

In der deutschen Stadt Singen an der Grenze zu Schaffhausen ist in der Nacht auf Samstag eine Abfallsortieranlage in Brand geraten. Die Behörden warnten die Anwohner in den umliegenden Gemeinden wegen Rauchs und Gestank Fenster und Türen geschlossen zu halten.