Waldbrand in Deutschland an Schweizer Grenze ausgebrochen

Im deutschen Ort Murg in der Nähe der Grenze zum Kanton Aargau ist in der Nacht auf Freitag ein grösserer Waldbrand ausgebrochen. Wie die Freiburger Polizei mitteilte, stand ein teilweise bewaldeter Hang in Flammen. Die Feuerwehr steht im Grosseinsatz.