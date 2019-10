Vier Polizisten bei Angriff in Pariser Präsidium getötet Bei einem Messerangriff im Pariser Polizeipräsidium sind mindestens vier Polizisten getötet worden. Ein Mitarbeiter des Präsidiums griff am Donnerstag Sicherheitskräfte mit einem Messer an. Der Täter wurde daraufhin im Hof des Präsidiums von Beamten tödlich verletzt.

Messerattacke im berühmten Polizeipräsidium am Quai des Orfèvres in Paris: Vier Polizisten werden von einem Mitarbeiter erstochen. (Bild: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT) Weiträumige Abriegelung nach dem Tod von vier Polizisten im Hauptquartier der nationalen Polizei in Paris. (Bild: KEYSTONE/EPA/IAN LANGSDON) Grosseinsatz der Sicherheitskräfte vor dem Präsidium. (Bild: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT) Schaulustige werden von Beamten zurückgehalten. (Bild: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT) Sofort auch auf der Seine ausgerückt: Ein Patrouillenboot nach der Attacke. (Bild: KEYSTONE/AP/KAMIL ZIHNIOGLU) Auch das Militär steht im Einsatz vor dem Hauptquartier der Polizei in Paris. (Bild: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT) 6 Bilder Vier Polizisten bei Angriff in Pariser Präsidium getötet

(sda/afp)

Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gab es zunächst nicht. Die Umgebung des Polizei-Hauptquartiers wurde von Sicherheitskräften abgeriegelt. Rund zehn Feuerwehrwagen waren im Einsatz. In einer Lautsprecher-Durchsage war von einem «Angriff» die Rede, die Gegend werde «überwacht», hiess es.

Das Polizei-Hauptquartier liegt im Herzen der Stadt, in Laufweite der Pariser Kathedrale Notre-Dame auf der Seine-Insel Île de la Cité. In der Gegend sind normalerweise viele Touristen unterwegs.

Abteilung gegen Extremismus

Der Täter arbeitete Ermittlern zufolge bei der nachrichtendienstlichen Abteilung der Pariser Polizei (Direction du renseignement de la préfecture de police, DRPP), die unter anderem für den Kampf gegen Extremisten zuständig ist. Er soll für Computer zuständig gewesen und eine Behinderung gehabt haben. Die Ermittler gehen nach eigenen Angaben Hinweisen nach, wonach es einen Konflikt zwischen dem Täter und Kollegen gegeben habe.

Bei den toten Polizisten soll es sich nach Medienberichten um eine Frau und drei Männer handeln. Ein Augenzeuge des Angriffs berichtete, unter den Polizisten sei Panik ausgebrochen. «Ich habe einen Schuss gehört», sagte der Dolmetscher, der in dem Präsidium Dienst hatte. «Alle rannten, viele haben geweint.»

Macron am Tatort

Ein Mitarbeiter der Polizeigewerkschaft Alliance, Loïc Travers, sagte dem Sender BFM-TV, der Täter habe mehr als zwanzig Jahre in dem Präsidium gearbeitet. Er habe als «vorbildlicher Angestellter ohne Vorgeschichte» gegolten.

Der französische Präsident Emmanuel Macron begab sich in das Präsidium, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Auch Regierungschef Edouard Philippe und Innenminister Christophe Castaner waren vor Ort. «Paris weint um seine Angehörigen», schrieb Bürgermeisterin Anne Hidalgo auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter. Sie sprach von einer «schrecklichen Attacke».

Einige Skandale

Die Pariser Polizei war in den vergangenen Jahren durch mehrere Skandale erschüttert worden. Im Februar wurden zwei Beamte wegen der Vergewaltigung einer Touristin in dem Hauptquartier zu jeweils sieben Jahren Haft verurteilt. Für Schlagzeilen sorgte auch der Fall eines Drogenfahnders, der Kokain gestohlen haben soll.

Der Angriff ereignete sich einen Tag nach einem «Wutmarsch» tausender Polizisten für bessere Arbeitsbedingungen in der französischen Hauptstadt. Die Polizei gilt als chronisch überlastet. Seit 2015 machte ihr die Serie islamistischer Anschläge in Frankreich mit mehr als 240 Toten zu schaffen. Seit dem vergangenen Herbst stieg der Druck durch Gewalt am Rande von «Gelbwesten»-Protesten.