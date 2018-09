Vier Kinder im Lastenrad sterben bei Zusammenstoss mit Zug

Vier Kinder in einem Lastenrad sind beim Zusammenstoss mit einem Zug in den Niederlanden ums Leben gekommen. Ein weiteres Kind und ein erwachsener Mensch seien lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag in Oss nahe der deutschen Grenze mit.