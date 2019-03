Viele Verletzte in Passagierjet durch Turbulenzen Bei schweren Turbulenzen beim Anflug auf New York sind an Bord eines Passagierjets der Fluggesellschaft Turkish Airlines mindestens 25 Menschen verletzt worden. Die Maschine konnte später ohne Probleme landen.

Von den Turbulenzen betroffen war eine Maschine der Turkish Airlines mit 347 Menschen an Bord. (Bild: KEYSTONE/STR)

(sda/dpa)

Während die Flughafenverwaltung am Airport John F. Kennedy von 25 Verletzten sprach, gab die Feuerwehr die Zahl der verletzten Personen am Samstagabend (Ortszeit) mit 29 an, berichtete der Sender NBC.

Die aus Istanbul kommende Boeing 777 mit 326 Passagieren und 21 Besatzungsmitgliedern an Bord war beim Anflug über Neuengland in Turbulenzen geraten, landete später aber ohne Zwischenfall.