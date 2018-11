Verurteilter Mafioso nach Geiselnahme in Norditalien festgenommen

Der wegen Mafia-Verbrechen verurteilter Francesco Amato, der sich am Montag in einer Postfiliale in Pieve Modolena in der norditalienischen Provinz Reggio Emilia verschanzt und fünf Frauen als Geiseln genommen hatte, ist festgenommen worden.