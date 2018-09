Verletzte bei Messerangriff in mutmasslich illegalem US-Geburtshaus

Bei einer Messerattacke in einem mutmasslich illegalen Geburtshaus in New York sind drei Babys und zwei Erwachsene verletzt worden. Laut US-Medien nimmt die Einrichtung Asiatinnen auf, die ihr Kind in den USA zur Welt bringen wollten, um ihm zum US-Pass zu verhelfen.