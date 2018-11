US-Polizei findet 44 gefrorene Hunde in Haus in New Jersey

Beim Durchsuchen eines Hauses im US-Staat New Jersey hat die Polizei 44 tote Hunde in Plastiktüten verpackt in Gefriertruhen entdeckt. Rund 130 weitere Hunde lebten in verwahrlostem Zustand auf dem Gelände in der Gemeinde Shamong.