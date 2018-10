US-Immobilienerbe Robert Durst wird Mordprozess gemacht

Der New Yorker Immobilienerbe Robert Durst muss sich vor Gericht wegen Mordes verantworten. Ein Richter in Los Angeles erklärte am Donnerstag, es gebe ausreichend Beweise, um dem 75-Jährigen wegen des Mordes an seiner engen Freundin Susan Berman den Prozess zu machen.