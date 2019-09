Untersuchungshaft für Perus Oppositionsführerin Fujimori halbiert

Das Oberste Gericht in Peru hat die Untersuchungshaft für die Oppositionschefin Keiko Fujimori von 36 auf 18 Monate halbiert. Fujimori komme am 30. April 2020 frei, sagte die Richterin Susana Castañeda am Donnerstag bei der Urteilsverkündung.