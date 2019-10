Uno-Vermittler will keinen Zeitrahmen für neue syrische Verfassung

Der Uno-Syrienbeauftragte will beim ersten Treffen des vereinbarten Verfassungsausschusses für Syrien in Genf Ende Oktober keine Zielvorgaben machen. «Ob es ein Erfolg ist, lässt sich erst nach dem Abschluss sagen», sagte Geir Pederson am Mittwoch in Genf.