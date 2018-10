Uno-Syrienbeauftragter Staffan de Mistura gibt Posten auf

Der Uno-Sonderbeauftragte für Syrien, Staffan de Mistura, tritt kommenden Monat von seinem Posten zurück. Das kündigte der Spitzendiplomat in einer Sitzung des Sicherheitsrats in New York am Mittwoch an. Sein Rücktritt erfolge «aus persönlichen Gründen».