Uno-Sicherheitsrat befasst sich mit Krise im Sudan

Der Uno-Sicherheitsrat hat sich am Dienstag (Ortszeit) in New York mit der Krise im Sudan befasst. Bei der Sondersitzung informierte der Uno-Sondergesandte Nicholas Haysom die 15 Mitglieder hinter verschlossenen Türen in New York über die Lage vor Ort.