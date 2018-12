Uno-Klimakonferenz billigt Regelwerk zum Klimaschutz

Die Uno-Klimakonferenz in Polen hat das Regelwerk für die praktische Umsetzung des Pariser Klimaabkommens beschlossen. Das Plenum der Vertreter aus fast 200 Staaten billigte am Samstagabend in Kattowitz nach zweiwöchigen Verhandlungen einen Kompromiss.